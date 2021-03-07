RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Донецька область без тепла: поліція порушила справу проти "Донецькоблгазу"

Автор: РБК-Україна

В Донецькій області поліція відкрила справу проти ПАТ "Донецькоблгаз" за припинення подачі газу. Справу було відкрито за статтею "самоправство" (ст. 356 КК України)

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко в Facebook.

Він зазначив, що обласне комунальне підприємство експлуатує 182 котельні і забезпечує теплом 3048 житлових будинків, 91 школу, 93 дитячих саду, 67 лікарень і 574 об'єкти іншої інфраструктури.

"Самоправні дії Донецькоблгазу погрожували мешканцям області і фактично могли призвести до руйнування систем централізованого опалення.
Донецька ОДА скоординувала дії, спрямовані на захист інтересів населення", - написав Кириленко.

Він додав, що газопостачання було відновлено в котельнях, а також відновлена їх роботу в нормальному режимі.

Нагадаємо, компанія "Донецькоблгаз" 6 березня припинила постачання газу на теплові об'єкти Донецької області.

Раніше компанія "Донецькоблгаз" відповіла "Нафтогазу" на заклик відновити постачання газу на об'єкти "Донецьктеплокомуненерго". У компанії заявили, що відмовляються постачати газ поки не вирішено питання щодо заборгованості.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Донецкая областьуголовное дело
Читайте також
У Донецькій області почали частково відновлювати постачання газу
"Донецькоблгаз" відмовився відновити поставки на теплові об'єкти
Прогноз погоди