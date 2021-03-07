Донецька область без тепла: поліція порушила справу проти "Донецькоблгазу"

В Донецькій області поліція відкрила справу проти ПАТ "Донецькоблгаз" за припинення подачі газу. Справу було відкрито за статтею "самоправство" (ст. 356 КК України)
Він зазначив, що обласне комунальне підприємство експлуатує 182 котельні і забезпечує теплом 3048 житлових будинків, 91 школу, 93 дитячих саду, 67 лікарень і 574 об'єкти іншої інфраструктури.
"Самоправні дії Донецькоблгазу погрожували мешканцям області і фактично могли призвести до руйнування систем централізованого опалення.
Донецька ОДА скоординувала дії, спрямовані на захист інтересів населення", - написав Кириленко.
Він додав, що газопостачання було відновлено в котельнях, а також відновлена їх роботу в нормальному режимі.
Нагадаємо, компанія "Донецькоблгаз" 6 березня припинила постачання газу на теплові об'єкти Донецької області.
Раніше компанія "Донецькоблгаз" відповіла "Нафтогазу" на заклик відновити постачання газу на об'єкти "Донецьктеплокомуненерго". У компанії заявили, що відмовляються постачати газ поки не вирішено питання щодо заборгованості.