Донецька область знову залишилась без світла через відсутність живлення по ТЕП 330.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Краматорська Олександра Гончаренка.
"Вся Донецька область без світла. Відсутнє живлення на ТЕП 330, лягла одна лінія, зараз друга", - розповів він.
За його словами, ремонті бригади виїхали на підстанцію для з'ясування причини.
Як повідомлялося, енергетики відремонтували мережі та повернули світло до 13 населених пунктів у зоні бойових дій, які постраждали через ворожі обстріли 9 червня.
До цього Краматорськ та сусідні міста залишалися без електроенергії 29 травня.
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