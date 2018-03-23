З Донецька бойовики почали обстріл позиції ВСУ, - джерело

У Донецьку помічено активне пересування вантажної техніки

З Донецька почався обстріл позицій збройних сил України з боку російсько-окупаційних сил. Про це повідомив координатор групи "Стоп терор" Семен Кабакаєв на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється, в Донецьку помічено пересування вантажної техніки.

"З Донецька і околиць росіяни почали обстріл позицій ВСУ, одночасно працює кілька вогневих точок. Вогонь ведуть з 120мм і 82мм мінометів плюс крупнокаліберна стрілецька (зброя). По Донецьку помічено активне пересування вантажної техніки. На деякі ділянки дороги виїхали співробітники так званого "МГБ", - поінформував Семен Кабакаєв.

Інформація надійшла 22 березня в 23:23 за Києвом.

Из Донецка и окраин россияне начали обстрел позиций ВСУ, одновременно работает несколько огневых точек. Огонь ведут из... Опубліковано Semen Kabakaev 22 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше на Донбасі встановлене з півночі 5 березня перемир'я, про яке домовилася тристороння контактна група, з початку доби 22 березня дотримуваласяся в повній мірі. З боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано обстрілів укріплень воїнів ВСУ.