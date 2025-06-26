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"Дочь умерла, потому что отказали в кесаревом": в Одессе роженица обвиняет врачей в трагедии

Четверг 26 июня 2025 21:13
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"Дочь умерла, потому что отказали в кесаревом": в Одессе роженица обвиняет врачей в трагедии Фото: В Одессе во время родов умер ребенок (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Одессе роженица Елена Бойко заявила о ненадлежащей медицинской помощи со стороны врачей роддома №5, что, по ее словам, привело к смерти ее дочери. Историю она обнародовала в соцсетях, делом уже занимаются правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Что произошло

По словам Елены, вечером 17 июня ее вызвали на осмотр в больницу. Во время процедуры она почувствовала невыносимую боль, однако ее запрос о возможном кесаревом сечении врач проигнорировала. После осмотра у женщины начались темные выделения, но врач успокоила, сказав, что на 39 неделе это нормально.

На следующее утро у Елены началось сильное кровотечение. Врач снова не вызвала тревогу, объяснив, что "отходят воды". Женщина экстренно прибыла в роддом, где ее подключили к КТГ - сердцебиение ребенка было очень высоким. Она снова просила сделать кесарево сечение, но взамен получила только эпидуральную анестезию.

Уже в критическом состоянии, когда сердцебиение ребенка исчезло, роженицу повезли в операционную, которая, по ее словам, не была готова. Впоследствии ей сообщили, что младенец не выжил.

Реакция клиники

После огласки клиника "Надія Одеса", где врач вела амбулаторный прием по совместительству, отстранила ее до завершения расследования. В заведении подтвердили, что женщина находилась у них на учете, но отметили, что сам инцидент произошел в другом медучреждении.

В клинике заявили, что не могут разглашать медицинские данные без разрешения пациентки, а обсуждение профессиональных действий врачей возможно только после предоставления официальных документов - в частности, патоморфологического заключения.

Что говорит полиция

В Одесской областной полиции подтвердили, что трагедия произошла в одном из городских роддомов. 25-летняя женщина сообщила об этом правоохранителям 25 июня.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 140 УКУ - ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему.

Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, продолжаются следственные действия.

Ранее РБК-Украина писало, что в Тернополе после операции под наркозом умер 1,5-летний мальчик, которому лечили кариес. Медики, несмотря на воспалительные показатели в анализах, решили проводить вмешательство без дополнительных консультаций. Во время процедуры у ребенка упало давление, а впоследствии он умер в реанимации.

Также мы писали, что в Черновицкой области от кори умер 10-летний ребенок. В целом в регионе фиксируется высокий уровень заболеваемости корью среди детей. Причины - отказ родителей, страх побочных эффектов и безосновательная отсрочка вакцинации. Медики призывают прививать детей, ведь для коллективного иммунитета необходимо 95-98% охвата.

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