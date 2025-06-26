"Дочь умерла, потому что отказали в кесаревом": в Одессе роженица обвиняет врачей в трагедии
В Одессе роженица Елена Бойко заявила о ненадлежащей медицинской помощи со стороны врачей роддома №5, что, по ее словам, привело к смерти ее дочери. Историю она обнародовала в соцсетях, делом уже занимаются правоохранители.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Что произошло
По словам Елены, вечером 17 июня ее вызвали на осмотр в больницу. Во время процедуры она почувствовала невыносимую боль, однако ее запрос о возможном кесаревом сечении врач проигнорировала. После осмотра у женщины начались темные выделения, но врач успокоила, сказав, что на 39 неделе это нормально.
На следующее утро у Елены началось сильное кровотечение. Врач снова не вызвала тревогу, объяснив, что "отходят воды". Женщина экстренно прибыла в роддом, где ее подключили к КТГ - сердцебиение ребенка было очень высоким. Она снова просила сделать кесарево сечение, но взамен получила только эпидуральную анестезию.
Уже в критическом состоянии, когда сердцебиение ребенка исчезло, роженицу повезли в операционную, которая, по ее словам, не была готова. Впоследствии ей сообщили, что младенец не выжил.
Реакция клиники
После огласки клиника "Надія Одеса", где врач вела амбулаторный прием по совместительству, отстранила ее до завершения расследования. В заведении подтвердили, что женщина находилась у них на учете, но отметили, что сам инцидент произошел в другом медучреждении.
В клинике заявили, что не могут разглашать медицинские данные без разрешения пациентки, а обсуждение профессиональных действий врачей возможно только после предоставления официальных документов - в частности, патоморфологического заключения.
Что говорит полиция
В Одесской областной полиции подтвердили, что трагедия произошла в одном из городских роддомов. 25-летняя женщина сообщила об этом правоохранителям 25 июня.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 140 УКУ - ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему.
Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, продолжаются следственные действия.
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