В Донецкой области нашли тела еще четырех гражданских, погибших во время оккупации

В Донецкой области правоохранители обнаружили тела еще четырех мирных жителей, которые погибли во время российской оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Кроме того, за минувшие сутки российские войска обстреляли несколько населенных пунктов региона. Вследствие обстрелов погиб один гражданский в Бахмуте. Четыре человека получили ранения.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1100 человек, еще 2472 были ранены. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.