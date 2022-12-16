В Донецкой области пьяный оккупант на БТР спровоцировал ДТП: подробности

В селе Урзуф Донецкой области пьяный российский военный на БТР спровоцировал ДТП. Вследствие чего погибли трое оккупантов, еще по меньшей мере пятеро получили травмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
Он рассказал, что вчера на пути с полигона подготовки мобилизованных в районе села Бабах-Тарама броневик оккупантов на въезде в поселок Урзуф влетел в столб, а затем в бетонную остановку транспорта.
"После первого удара в столб, десяток оккупантов на БТР вылетели под колеса, и продолжая движение, бронемашина их переехала. Трое погибли на месте, еще минимум пять попали в госпиталь. Причина - банальная. Пьяный водитель", - отметил Андрющенко.
Напомним, ранее Андрющенко сообщал, что впервые в Мариуполь прибыл груз "зубов дракона" - бетонных укреплений из Крыма. Город оккупанты и дальше превращают в свою тыловую военную базу.
Также мы писали, что российские оккупанты и коллаборанты хотят полностью доразрушить Мариуполь. Они задумали снести целый квартал во временно оккупированном городе.
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