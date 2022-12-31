В Донецкой области оккупанты убили еще трех гражданских

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки стало известно о трех гражданских, убитых вражескими войсками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 30 декабря стало известно о 3 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: 2 в Бахмуте и 1 в Диброве. Еще 3 человека в области получили ранения", - говорится в сообщении.
Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1285 человек, еще 2802 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, на днях сообщалось, что украинские военные ликвидировали почти 150 российских военных под Бахмутом (Донецкая область). В рядах врага также много раненых.
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