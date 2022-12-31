В Донецкой области оккупанты убили еще трех гражданских

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 30 декабря стало известно о 3 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: 2 в Бахмуте и 1 в Диброве. Еще 3 человека в области получили ранения", - говорится в сообщении.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1285 человек, еще 2802 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.