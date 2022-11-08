RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Донецкой области за сутки оккупанты убили трех гражданских, семерых ранили

Фото: в Донецкой области за сутки оккупанты убили трех гражданских (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за минувшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. Вследствие чего погибли три человека, еще семь получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 7 ноября россияне убили 3 гражданских в Донецкой области: в Бахмуте и Красногоровке. Еще 7 человек в области получили ранения", - рассказал он.

Кроме того, правоохранители обнаружили тела четырех убитых россиянами во время оккупации в Ямполе.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погиб 1171 человек, еще 2555 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, утром 8 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожскому району. Одна из вражеских ракет взорвалась возле дома, повредив дом и сооружения, другая - разорвалась в поле.

Кроме того, этой ночью враг атаковал Днепропетровскую область. В результате обстрелов повреждены дома, предприятия, больница и школа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьокупанти