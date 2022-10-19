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В Донецкой области за сутки оккупанты убили еще четверых гражданских

Фото: в Донецкой области за сутки оккупанты убили еще четверых гражданских (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за прошедшие сутки массированно обстреляли населенные пункты Донецкой области. Вследствие обстрелов погибли четыре человека, еще 12 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 18 октября россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: в Курахово, Бахмуте, Курдюмовке и Северске. Еще 12 человек за вчера получили ранения", - написал Кириленко.

Кроме того, он сообщил, что в Лимане обнаружили тела еще 8 гражданских, убитых россиянами во время оккупации.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1046 мирных жителей, еще 2435 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне разрушили более 90% жилых домов в Лимане и Святогорске. Особенно пострадал частный сектор.

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Донецкая область