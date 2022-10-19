В Донецкой области за сутки оккупанты убили еще четверых гражданских
Российские войска за прошедшие сутки массированно обстреляли населенные пункты Донецкой области. Вследствие обстрелов погибли четыре человека, еще 12 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 18 октября россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: в Курахово, Бахмуте, Курдюмовке и Северске. Еще 12 человек за вчера получили ранения", - написал Кириленко.
Кроме того, он сообщил, что в Лимане обнаружили тела еще 8 гражданских, убитых россиянами во время оккупации.
Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1046 мирных жителей, еще 2435 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне разрушили более 90% жилых домов в Лимане и Святогорске. Особенно пострадал частный сектор.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.