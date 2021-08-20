На Донбасі зафіксували сім обстрілів та два прольоти безпілотників, загинув український військовий

Протягом минулої доби, 19 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано сім обстрілів бойовиків та два прольоти безпілотників. Унаслідок обстрілів загинув український військовий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.
Так, у напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.
Біля Кримського противник обстрілював наші позиції з мінометів 120-го калібру.
Неподалік Нью-Йорку ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Невельського та Новозванівки окупанти застосовували станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
В районі населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Біля Південного найманці обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.
Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10", а в Донецькій - ворожого безпілотного літального апарату типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування.
"В результаті обстрілів противника один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.
На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку, 20 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.