RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Донбасі зафіксували сім обстрілів та два прольоти безпілотників, загинув український військовий

Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби, 19 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано сім обстрілів бойовиків та два прольоти безпілотників. Унаслідок обстрілів загинув український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Так, у напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Кримського противник обстрілював наші позиції з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Нью-Йорку ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Невельського та Новозванівки окупанти застосовували станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

В районі населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Південного найманці обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10", а в Донецькій - ворожого безпілотного літального апарату типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування.

"В результаті обстрілів противника один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 20 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООС