На Донбасі зафіксували роботу снайперів, загинув український військовий

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі минулої доби, 16 січня, збройні формування Російської Федерації посилили снайперську активність. У результаті один український військовий загинув, передає прес-центр ООС.

Всього за добу противник 12 разів порушив режим припинення вогню, застосувавши заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 152 мм та 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, кулемети великих калібрів та іншу стрілецьку зброю.

Тричі з гранатометів велися обстріли біля населеного пункту Новотроїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Ще дев'ять обстрілів противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поблизу Травневого, Новотошківського, неподалік з Миронівським, поблизу Луганського і Зайцевого.

Біля Новозванівки зафіксовано роботу снайперської гвинтівки. А біля Оріхового зареєстровано два обстріли, при цьому противник випустив 19 мін.

"Вчора, 16 січня, у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув. Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат з нашого боку немає", - повідомили в ООС.

Нагадаємо, 16 січня відбулося перше в 2020 році засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську. Представники України запропонували чотири нові ділянки для розведення сил на Донбасі. Зокрема, українська сторона наполягає на розведенні в районі залізничного мосту в Станиці Луганській, поблизу Авдіївки, Новоселиці Другої та в районі пункту пропуску "Гнутове".