На Донбасі через вибух міни загинув український військовий

В районі ООС біля Новоолександрівки в результаті вибуху міни, загинув український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ООС у Facebook.

У прес-служб повідомляють, що з метою виходу в фланг взводного опорного пункту окремої механізованої бригади в районі Новоолександрівки, група бойовиків розпочала пересування до смуги забезпечення.

"Навідник-оператор солдат Олександр Цапенко в цей час знаходився на взводному опорному пункті й вчасно виявив переміщення противника. Разом з товаришами Олександр відкрив вогонь по ворогу, примусивши його до відступу. Прикриваючи відхід піхоти, противник розпочав обстріл наших позицій з мінометів калібру 82 мм", - йдеться у повідомленні.

В ООС зазначають, що одна з мін вибухнула поблизу військового, завдавши йому поранень, не сумісних з життям. Також один військовий отримав поранення, він госпіталізований.

"За проявлену відвагу солдат Олександр Цапенко буде представлений до нагородження (посмертно)", - повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби неділі, 21 квітня, бойовики двічі порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовослужбовець дістав поранення.