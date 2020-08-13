На Донбасі під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець

Військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об’єднаних сил загинув на Донбасі під час виконання бойового завдання. Причиною стало необережне поводження зі зброєю.

Про це повідомили в прес-центрі ОТУ "Північ".

Обставини та причини смерті з’ясовують представники Національної поліції України та Військової служби правопорядку у ЗСУ.

"Із сумом повідомляємо, що під час виконання бойового завдання внаслідок необережного поводження зі зброєю, отримавши вогнепальне кульове поранення несумісне з життям помер військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 серпня у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню, попри діючий режим перемир'я.

Як відомо, на Донбасі з 27 липня діє перемир'я. За цей час у штабі ООС не повідомили про жодного загиблого та пораненого зі складу Об'єднаних сил.