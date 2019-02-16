На Донбасі під час розмінування загинув сапер

Троє поліцейських отримали поранення

Вблизи поселка Пески Донецкой области в результате взрыва во время разминирования погиб работник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, инцидент произошел во время разминирования и изъятия взрывчатки в обнаруженном вблизи Песков схроне боевиков.

В результате взрыва погиб сапер из состава ГСЧС, еще трое правоохранителей получили серьезные ранения.

"Среди раненых - сотрудник полиции ГУНП в г. Киеве из состава сил операции Объединенных сил и двое сотрудников Дружковского отделения полиции. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь. Самому молодому полицейскому, за жизнь которого сейчас борются врачи, - 21 год", - рассказали в полиции.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Славянске Донецкой области в результате взрыва в пятиэтажке пострадал пожилой мужчина. По данным спасателей, на третьем этаже дома произошел взрыв бытового газа.

Как писало РБК-Украина, 16 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе был ранен один украинский военный. Боевики 2 раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.