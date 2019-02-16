На Донбасі під час розмінування загинув сапер

Фото: на місці вибуху (police.dn.ua)

Троє поліцейських отримали поранення

Поблизу селища Піски Донецької області в результаті вибуху під час розмінування загинув працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, інцидент стався під час розмінування і вилучення вибухівки у виявленому поблизу Пісків схроні бойовиків.

В результатів вибуху загинув сапер зі складу ДСНС, ще троє правоохоронців отримали серйозні поранення.

"Серед поранених - працівник поліції ГУНП в м. Києві зі складу сил операції Об'єднаних сил та двоє співробітників Дружківського відділення поліції. Постраждалим надано першу медичну допомогу. Наймолодшому поліцейському, за життя якого зараз борються лікарі, - 21 рік", - розповіли в поліції.

Обставини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Слов'янську Донецької області в результаті вибуху в п'ятиповерхівці постраждав літній чоловік. За даними рятувальників, на третьому поверсі будинку стався вибух побутового газу.

Як писало РБК-Україна, 16 лютого в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі був поранений один український військовий. Бойовики 2 рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил.