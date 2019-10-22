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На Донбасі українські позиції вночі обстрілювали із гранатометів

Новини » Суспільство    22.10.2019 - 07:27
На Донбасі українські позиції вночі обстрілювали із гранатометів
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

За добу зафіксовано 17 обстрілів, втрат у складі ООС немає

Бойовики на Донбасі минулої доби, 21 жовтня, обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем. Про це передає прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. Обстріли велися двічі біля Пищевика, також неподалік Талаківки, біля Водяного на Приазов'ї.

Зафіксовано також обстріли зі стрілецької зброї та гранатометів неподалік Авдіївки і Верхньоторецького, біля Красногорівки, Широкиного, Мар'їнки - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

По три обстріли зафіксовані біля Оріхового та поблизу Золотого-4. Також по одному обстрілу - у районі Попасної та Зайцевого.

"За минулу добу, внаслідок обстрілів, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було. З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню", - зазначили в ООС.

Обстріли противник здійснив у районі Зайцевого. Тут російські окупаційні війська застосували великокаліберні кулемети та, двічі, заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм.

"Упродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в ООС.

Нагадаємо, за даними моніторингової місії ОБСЄ, зменшилася кількість порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях у вихідні.

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