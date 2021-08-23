На Донбасі вбили українського бійця: стало відомо його ім'я

В результаті обстрілів бойовиків на Донбасі загинув український боєць. Загинув військовий 28-й ОМБр лейтенант Юрій Михайлов.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу 28 ОМБр імені лицарів Зимового походу.
За словами побратимів по службі, Юрій гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України і мав багато планів на майбутнє.
"З сумом повідомляємо, що вчора при несенні служби о 15:15 на взводному опорному пункті від ворожої кулі загинув лейтенант Юрій Олександрович Михайлов", - йдеться в повідомленні.