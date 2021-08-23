RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Донбасі вбили українського бійця: стало відомо його ім'я

Автор: Анастасія Рокитна

В результаті обстрілів бойовиків на Донбасі загинув український боєць. Загинув військовий 28-й ОМБр лейтенант Юрій Михайлов.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу 28 ОМБр імені лицарів Зимового походу.

За словами побратимів по службі, Юрій гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України і мав багато планів на майбутнє.

"З сумом повідомляємо, що вчора при несенні служби о 15:15 на взводному опорному пункті від ворожої кулі загинув лейтенант Юрій Олександрович Михайлов", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі за минулу добу, 22 серпня, 5 разів порушили режим "тиші".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що війну на Донбасі хочеться завершити повністю.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасООС