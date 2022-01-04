На Донбасі важко поранений боєць: бойовики били з гранатометів і стрілецької зброї
За минулу добу, 3 січня, окупанти на Донбас здійснили три обстріли українських позицій. В результаті цього один військовий отримав важке поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.
У бік Світлодарська окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів.
У напрямку Лебединського противник обстрілював наші позиції зі стрілецької зброї.
У районі селища шуми російські найманці здійснили обстріл українських військових з автоматичних станкових гранатометів.
В результаті дій окупантів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення.
"Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - важкий", - уточнили в штабі.
Також наголошується, що зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Нагадаємо, що 2 січня на Донбасі зберігалася тиша протягом доби.
Також повідомлялося, що 1 січня бойовики обстріляли позиції ООС 4 рази. Окупанти відкривали вогонь з гранатометів і кулеметів.