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На Донбасі важко поранений боєць: бойовики били з гранатометів і стрілецької зброї

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Україна, Вівторок 04 січня 2022 07:34
На Донбасі важко поранений боєць: бойовики били з гранатометів і стрілецької зброї Фото: на Донбасі важко поранений боєць (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

За минулу добу, 3 січня, окупанти на Донбас здійснили три обстріли українських позицій. В результаті цього один військовий отримав важке поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

У бік Світлодарська окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів.

У напрямку Лебединського противник обстрілював наші позиції зі стрілецької зброї.

У районі селища шуми російські найманці здійснили обстріл українських військових з автоматичних станкових гранатометів.

В результаті дій окупантів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення.

"Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - важкий", - уточнили в штабі.

Також наголошується, що зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Нагадаємо, що 2 січня на Донбасі зберігалася тиша протягом доби.

Також повідомлялося, що 1 січня бойовики обстріляли позиції ООС 4 рази. Окупанти відкривали вогонь з гранатометів і кулеметів.

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