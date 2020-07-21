ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На Донбасі за добу загинув український військовий, ще один отримав поранення

Україна, Вівторок 21 липня 2020 07:34
На Донбасі за добу загинув український військовий, ще один отримав поранення
Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Артур Родивилов

Бойовики 17 разів відкривали вогонь по українських позиціях

На Донбасі 20 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Бойовики обстріляли українські позиції артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Наголошується, що українські підрозділи рішуче придушили активність противника. За даними розвідки, за минулу добу українські захисники знищили одного і поранили двох загарбників.

З початку поточної доби збройні формування РФ активності не виявляли. За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед українських вояків немає.

Зазначимо, вчора біля населеного пункту Шуми бойовики застосували автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку та снайперську зброю. Одна з куль вбила українського військового.

Нагадаємо, 19 липня на Донбасі бойовики також 17 разів порушили режим "тиші".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся