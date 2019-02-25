На Донбасі за добу загинув один військовий

За даними штабу, ще двоє військових отримали поранення

В зоне операции Объединенных сил (ООС) в ходе боевых действий 24 февраля погиб один украинский военный, еще двое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера противник 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе с применением артиллерии калибра 122 мм и минометов. В частности, под обстрелы попали позиции в районе Водяного, Лебединского, Павлополя, Красногоровки, Новозвановки, Катериновки, Золотого.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным разведки, 24 февраля трех боевиков уничтожили, еще четверо получили ранения. С утра противник обстрелял позиции в районе населенного пункта Лебединское из минометов калибра 120 мм.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированной территории Донецкой области вблизи Еленовки микроавтобус с мирными жителями подорвался на мине, в результате чего погибли 2 человека.

Отметим, на прошлой неделе в пересечении контрольно-пропускных пунктов на Донбассе украинская сторона отказала 121 человеку.