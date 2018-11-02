На Донбасі за добу загинув один український військовий

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Ще двоє військовослужбовців отримали поранення

Бойовики за добу 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. наслідок бойових дій, загинув один військовослужбовець, ще два - отримали поранення, передає РБК-Україна з посиланням на ООС у Facebook.

Зазначається, що 1 раз противник застосував озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Так, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте, Зайцеве, Авдіївка, Березове, Красногорівка, Новотроїцьке, Старогнатівка, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Водяне та Лебединське.

Окрім того, бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Чермалик. Найбільшу вогневу активність окупанти проявили на Маріупольському напрямку.

"Внаслідок бойових дій, загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще два - отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби противник 3 рази обстріляв наші позиції - поблизу Авдіївки, Мар'їнки та Широкиного. Важке озброєння не застосовувалось. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, станом на вечір, 1 листопада, на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків, ніхто не постраждав.

Додамо, вчора у ході візиту у Київ канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про безальтернативність мінських угод.