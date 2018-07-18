На Донбасі за добу загинув один український військовий, двох поранено
Бойовики 21 раз порушили "хлібне перемир’я" у районі ООС
У районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) минулої доби, 17 липня, бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, один український військовий загинув, двоє отримали поранення. Про це повідомив штаб ООС у Facebook.
"Російські окупаційні війська проявляли активність на всіх напрямках і вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Оріхового, Новолуганського, Залізного, Авдіївки, Кам’янки, Пісків, Водяного, Гнутового, Широкиного, Талаківки та Пищевика, намагаючись змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь", - йдеться у повідомленні.
За даними розвідки трьох окупантів було знищено і трьох поранено.
Упродовж поточної доби бойовики 7 разів обстріляли позиції українських захисників біля Троїцького, Світлодарська, Луганського, Авдіївки, Водяного та Лебединського, тричі застосовуючи 82-мм міномети.
Ранкове зведення на 07:00 18 липня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Упродовж минулої доби, 17 липня,...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 17 липня 2018 р.
Нагадаємо, бойовики на Донбасі застрелили російського найманця при спробі здатися українським військовим.