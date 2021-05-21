На Донбасі за добу 10 обстрілів: бойовики били з мінометів і гранатометів

У районі Південного окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Поблизу Павлополя ворог двічі вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Здійснили обстріл збройні формування Російської Федерації та зі станкових протитанкових гранатометів в районі населених пунктів Авдіївка, Троїцьке, Мар'їнка. У районі Новоселівки бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів.

Також в районі селищ Шуми і Гнутове окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників з автоматичних станкових гранатометів, а біля селища Піски - зі стрілецької зброї.

"Втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що на обстріли окупантів наші бійці відповідали взаємністю.

Більш того, станом на 7:00 ранку, 21 травня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Біля Пісків ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів. А в передмісті Водяного окупанти застосували в бік позицій українських захисників ручні і станкові протитанкові гранатомети.