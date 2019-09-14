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На Донбасі у суботу загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події    14.09.2019 - 18:50
На Донбасі у суботу загинув український військовий
Ілюстративне фото (facebook.com 28brigade)

Військовий помер від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання

На Донбасі у зоні проведення Операції об'єднаних сил у суботу, 14 вересня, загинув український військовослужбовець Максим Кондратюк. Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України у своєму Facebook.

Боєць ООС отримав чисельні вогнепальні осколкові поранення у ході виконання бойового завдання.

На Донбасі у суботу загинув український військовий

"Сьогодні, 14 вересня, внаслідок чисельних вогнепальних осколкових поранень, отриманих під час виконання бойового завдання у зоні проведення Операції об’єднаних сил (10 вересня), помер військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗС України, старший сержант Кондратюк Максим Володимирович. Батьки втратили сина, дружина - чоловіка, донька - тата, Україна - захисника та патріота. Командування Сил спеціальних операцій ЗС України висловлює співчуття родині та близьким загиблого воїна", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил 13 вересня при виконанні бойового завдання загинув український військовослужбовець. Боєць при виконанні бойового завдання отримав поранення, несумісні з життям.

Як писало РБК-Україна раніше, на Донбасі за минулу добу, 13 вересня, бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню, у результаті чого були поранені вісім українських військових.

Крім того, 12 вересня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув один військовослужбовець зі складу Національної гвардії.

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