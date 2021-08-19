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На Донбасі снайпер вбив українського військового: стало відомо його ім'я

Автор: Анастасія Рокитна

На Донбасі снайпер вбив українського військового. Загинув львів’янин Василь Островський.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку голови Львівської ОДА Максима Козацького.

Як він повідомив, військовий загинув сьогодні.

"Гіркі новини з зони бойових дій: сьогодні від кулі снайпера загинув львів’янин, військовослужбовець служби за контрактом, командир мотопіхотного відділення військової частини А0998, 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Василь Островський", - повідомив він.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі розміщують важку військову техніку. ОБСЄ помітила танки, "Гради", гаубиці та зенітні ракетні комплекси окупантів.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі також мінують території. В результаті самі підірвалися на мінах.

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Донбас