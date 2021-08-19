На Донбасі снайпер вбив українського військового: стало відомо його ім'я

На Донбасі снайпер вбив українського військового. Загинув львів’янин Василь Островський.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку голови Львівської ОДА Максима Козацького.
Як він повідомив, військовий загинув сьогодні.
"Гіркі новини з зони бойових дій: сьогодні від кулі снайпера загинув львів’янин, військовослужбовець служби за контрактом, командир мотопіхотного відділення військової частини А0998, 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Василь Островський", - повідомив він.
Нагадаємо, що бойовики на Донбасі розміщують важку військову техніку. ОБСЄ помітила танки, "Гради", гаубиці та зенітні ракетні комплекси окупантів.
Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі також мінують території. В результаті самі підірвалися на мінах.