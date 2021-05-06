На Донбасі смертельно поранили ще одного військового

Російсько-окупаційні війська поранили ще одного українського військового на Донбасі. Поранення виявилося несумісне з життям.
Про це повідомило оперативно-тактичне угрупування "Схід" на сторінці у Facebook.
В результаті ворожого обстрілу військовослужбовець отримав смертельне вогнепальне кульове поранення. Підрозділи Об'єднаних сил відкрили вогонь у відповідь.
Українська сторона вже проінформувала про інцидент представників ОБСЄ. На місці події працюють керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.
"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей про режим припинення вогню", - наголосили в ОТУ "Схід".
Нагадаємо, сьогодні поблизу Новотроїцького під ворожим обстрілом загинув військовий зі складу Об'єднаних сил. Ще один український воїн отримав поранення.
Як писало РБК-Україна, станом на 18:00 на Донбасі було зафіксовано 6 порушень режиму "тиші". Окупанти застосовували міномети 82-го калібру, а також гранатомети.