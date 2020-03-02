На Донбасі семеро українських військових травмовані, один загинув

У зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації п’ять військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення та ще двоє - бойове ураження. Про це передає прес-центр ООС.

Зазначається, що бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські позиції із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли велися поблизу населеного пункту Піски (противник також випустив 2 міни), поруч з Лебединським, Невельським, Авдіївкою, поблизу Березового, поруч з Мар’їнкою, неподалік Тарамчука.

Вогонь з боку противника у бік позицій військових також зафіксували поблизу Луганського, в районі населеного пункту Нижньотепле, неподалік Новолуганського (також випусщено 3 міни). А поруч з Новотошківським противник випустив 12 мін.

"Вчора, 1 березня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, п’ять військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення та ще два чоловіка отримали бойове ураження", - зазначили в ООС.

Від ранку понеділка, 2 березня, окупаційні війська з гранатометів різних систем та стрілецької зброї вели вогонь по захисниках населеного пункту Мар’їнка. Втрат немає.

Нагадаємо, 1 березня бойовики обстріляли автомобілі, які підвозили продукти до позицій українських захисників поблизу населеного пункту Ніжньотепле. бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс. Протитанкова ракета потрапила в кабіну, один загинув.