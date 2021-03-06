На Донбасі сьогодні вісім порушень "тиші". Українські військові стріляли у відповідь

З початку суботу, 6 березня, проросійські бойовики вісім разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів українські військовослужбовці не постраждали.
Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.
Поблизу Опитного окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї, а поблизу Мар'їнки бойовики сьогодні стріляли зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.
Порушення режиму тиші зафіксували сьогодні й біля населеного пункту Піски. Там проросійські бойовики обстрілювали українських військових з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Підрозділи Об'єднаних сил на обстріли з боку окупаційних сил відкривали вогонь у відповідь. Водночас українська сторона СЦКК тричі направляла запит на запровадження "тиші".
"Вказані факти свідчать про те, що представники збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості", - наголосили у штабі.
Нагадаємо, вчора бойовики 7 разів порушували перемир'я на Донбасі, в результаті обстрілів поранення отримав один український військовий.