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На Донбасі сьогодні вісім порушень "тиші". Українські військові стріляли у відповідь

Автор: Дмитро Левицький

З початку суботу, 6 березня, проросійські бойовики вісім разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Поблизу Опитного окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї, а поблизу Мар'їнки бойовики сьогодні стріляли зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Порушення режиму тиші зафіксували сьогодні й біля населеного пункту Піски. Там проросійські бойовики обстрілювали українських військових з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Підрозділи Об'єднаних сил на обстріли з боку окупаційних сил відкривали вогонь у відповідь. Водночас українська сторона СЦКК тричі направляла запит на запровадження "тиші".

"Вказані факти свідчать про те, що представники збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, вчора бойовики 7 разів порушували перемир'я на Донбасі, в результаті обстрілів поранення отримав один український військовий.

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