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На Донбасі сьогодні дотримується перемир'я. Тихо по всій лінії фронту

Автор: РБК-Україна

На Донбасі протягом 20 січня дотримується перемир'я. За даними української сторони, режим тиші не порушували по всій лінії фронту.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що тиша спостерігається на всіх ділянках відповідальності частин і підрозділів Об'єднаних сил, порушень режиму припинення вогню немає.

"У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання та інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 40 вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

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Ситуація залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на колишніх позиціях бойовиків біля Трьохізбенки в Луганській області знайшли заборонене озброєння. За даними української прокуратури, його виготовили у Росії. Зокрема, знайшли бойову протипіхотну фугасну міну і фрагменти протипіхотної осколкової міни.

Сьогодні ватажок так званої "ДНР" Деніс Пушилін заявив, що окупаційна влада на Донбасі готова провести новий "референдум", але вже під егідою ООН.

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