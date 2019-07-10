На Донбасі сьогодні загинув український військовий

На Донбасі в зоні ООС у середу, 10 липня, внаслідок обстрілу бойовиків загинув український військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центру Операції об'єднаних сил.

Крім того, ще один військовий був поранений.

"Сьогодні близько 15.00 години в районі південної околиці Гранітне ворожим ПТРК був вражений вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил. У результаті влучання протитанкової керованої ракети в кузов вантажного автомобіля один військовослужбовець загинув. Ще один військовослужбовець отримав поранення середньої важкості", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що пораненому військовому надали медичну допомогу. Постраждалого евакуювали до одного з медичних закладів.

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