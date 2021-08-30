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На Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув військовий, ще один отримав поранення

Автор: Валерія Поліщук

У понеділок ввечері, 30 серпня, на Донбасі бойовики в черговий раз обстріляли українські позиції. В результаті ворожих обстрілів один український військовий загинув, ще один - отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Пораненого військового терміново евакуювали і доставили в лікувальний заклад. Стан його здоров'я оцінюється як середнього ступеня тяжкості.

Українські військові вогнем припинили ворожі обстріли.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - йдеться в повідомленні.

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