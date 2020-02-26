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На Донбасі внаслідок підриву загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події     26.02.2020 - 13:02
На Донбасі внаслідок підриву загинув український військовий
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Станом на 12:00 зафіксовано 4 обстріли

З початку поточної доби, 26 лютого, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

За даним оборонного відомства, з початку середи російсько-окупаційні війська 4 рази порушили режим тиші на Донбасі, застосувавши при цьому заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї було обстріляно позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Мар'їнка та Павлопіль.

"На превеликий жаль, сьогодні зранку внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинув військовослужбовець Об’єднаних сил", - зазначили у відомстві.

Карта ООС на 26 лютого 2020

Ситуація на Донбасі станом на 26 лютого 2020 року (mil.gov.ua/)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минула доба на Донбасі пройшла без втрат у лавах українських військових. Вчора проросійські бойовики з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї здійснили 5 обстрілів.

Також РБК-Україна писало, що за минулий тиждень представниками СММ ОБСЄ зафіксовано 23 випадки обмеження свободи пересування патрулів спостерігачів з боку бойовиків на Донбасі.

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