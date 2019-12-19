На Донеччині в результаті обвалу шахти загинув гірник

В результаті обвалу на шахті "Південнодонбаська №1" в селищі Вугледар Донецької області загинув один гірник. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Донецької ОДА.

Як повідомляється, що обвал стався в ніч на 18 грудня. До 22 годин 18 грудня на шахті тривали аварійно-рятувальні роботи. В результаті аварії загинув 46-річної гірник Андрій Дарченков. Рятувальники виявили його вже без ознак життя.

"На жаль, гірник Андрій Володимирович Дарченков, який опинився в зоні обвалу, загинув - його знайшли рятувальники без ознак життя", - констатували в ОДА.

У Міненерго також висловили співчуття рідним і зазначили, що обставини події розслідують правоохоронці. У разі виявлення недотримання техніки безпеки керівництво шахти може бути притягнуто до відповідальності.

"Буде перевірено умови праці та дотримання вимог техніки безпеки під час гірничих робіт. Життя людини - найбільша цінність, тому будуть вжиті заходи по посиленню відповідальності як керівництва, так і кожного працівника у вугільній галузі", - підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, 20 листопада на шахті "Північна" в смт Пивничне Донецькій області сталася пожежа. Займання сталося на даху адміністративної будівлі на площі 1,5 тис. кв. м.

Крім того, 29 жовтня в місті Білозерську Донецької області на території шахти в будівлі електроцеху горів дах. Жертв і постраждалих в результаті загоряння не було.