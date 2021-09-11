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На Донбасі унаслідок обстрілів загинув військовий, ще троє отримали поранення

Автор: Артур Родивилов

З початку доби, 11 вересня, бойовики на Донбасі два рази порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув. Ще троє бійців отримали осколкові поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Після надання першої медичної допомоги воїнів госпіталізували. Стан їхнього здоров'я - середньої тяжкості.

Зокрема в районі Новогнатівки ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм.

Поблизу Золотого-4 бойовики вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

10 вересня було 8 порушень "тиші" на Донбасі. У районі Попасної окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів і мінометів 120 калібру, біля Золотого-4 - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного та Водяного бойовики застосували гранатомети різних систем. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, в Луганській і Донецькій областях пролетіли два ворожих БПЛА типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Нагадаємо, 9 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

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