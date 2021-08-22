На Донбасі внаслідок обстрілів загинув військовий

У неділю, 22 серпня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню в результаті ворожих обстрілів один український військовий загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил на Донбасі.
Один з ворожих обстрілів був зафіксований біля Луганського. Окупанти обстріляли позиції ООС з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Неподалік Мар'їнка російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.
Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
"В результаті ворожого обстрілу один військовий отримав вогнепальне поранення несумісне з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ.
"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.