На Донбасі внаслідок обстрілів загинув військовий

У неділю, 22 серпня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню в результаті ворожих обстрілів один український військовий загинув.

Один з ворожих обстрілів був зафіксований біля Луганського. Окупанти обстріляли позиції ООС з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Мар'їнка російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"В результаті ворожого обстрілу один військовий отримав вогнепальне поранення несумісне з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.