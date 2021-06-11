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На Донбасі внаслідок обстрілів загинув військовий

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 11 червня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів загинув український військовий.

Про це повідомляє прес-служба штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Ворожі обстріли були зафіксовані поблизу Водяного, що поблизу Донецька. Окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру.

А неподалік Водяного, що на приазов'ї, бойовики двічі відкрили вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

"В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям. Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого", - йдеться у повідомленні.

Крім того, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів у напрямку Опитного.

Поблизу населеного пункту Південне ворожі найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, бойовики 12 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілів отримав поранення один український військовий.

Крім того, російська сторона всіляко перешкоджає обміну полоненими. Там в список на обмін включили людей, який взагалі не існує насправді.

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