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На Донбасі в результаті обстрілів загинув військовий, ще семеро - поранені

Новини » Надзвичайні події     21.05.2020 - 17:42
На Донбасі в результаті обстрілів загинув військовий, ще семеро - поранені
Фото: ситуація на Донбасі (flickr)

Окупанти чотири рази порушили "тишу"

У четвер, 21 травня, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу загинув український військовий, ще семеро отримали поранення

Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Окупанти під час обстрілу застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

"Підрозділу Об'єднаних сил рішуче застосовували чергові вогневі засоби. Окупанти отримали адекватну відповідь від українських воїнів", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" обстріли були зафіксовані неподалік Авдіївки, Старогнатівки і Богданівки.

Також бойовики відкривали вогонь поблизу Кримського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"На жаль, в результаті обстрілу ворожих 21 травня загинув один український захисник. Також за уточненою інформацією двоє військовослужбовців отримали поранення і ще п'ятеро - бойові травми", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 травня бойовики на Донбасі обстріляли з мінометів калібру 120 вантажівка ЗСУ, в результаті чого загинув один український військовий. Ще п'ятеро військових отримали поранення.

Крім того, протягом минулої доби бойовики на Донбасі 18 разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил. Поранення отримали двоє українських військових.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України ДонбасООС
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