На Донбасі в результаті обстрілу загинув військовослужбовець

На Донбасі від початку доби 2 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець загинув. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр штабу ООС.

Як повідомляється, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненою мінського угодами зброї - артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 6 обстрілу позицій Об'єднаних сил неподалік Водяного, поблизу Гранітного, неподалік Лебединського, поблизу Новомихайлівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил, а саме поблизу Новотошковского.

"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу, 1 вересня, і з початку 2 вересня на Донбасі бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого загинув український військовий.

Крім того, у Дніпропетровській обласній лікарні помер український військовослужбовець, який отримав поранення на Донбасі 25 серпня.