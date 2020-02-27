На Донбасі в результаті обстрілу загинув український військовий, ще один отримав поранення

З початку поточної доби, 27 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, бойовики обстріляли українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" супротивник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил, а саме поблизу населеного пункту Новомихайлівка і поруч з Красногорівкою.

Також три обстрілу були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - двічі неподалік Новотошківського і поруч з Оріхове.

"Сьогодні, 27 лютого, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і ще один отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 26 лютого, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу загинув один український військовий і постраждали ще двоє бійців ООС.

Крім того, добу 25 лютого на Донбасі обійшлися без втрат в рядах українських військових. Було зафіксовано п'ять обстрілу.