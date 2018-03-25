На Донбасі в результаті обстрілів загинув український військовий, - штаб

Бойовики на Донбасі 19 разів обстріляли українські позиції

У зоні бойових дій на Донбасі в результаті обстрілів 25 березня 2018 року загинув один український військовий. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО в Facebook.

Повідомляється, що противник продовжує зривати домовленості про повне припинення вогню, а з початку дня зафіксовано 19 обстрілів на Донецькому напрямку.

Зокрема, із заборонених мінськими угодами мінометів бойовики обстріляли українські позиції в Опитному, Лебединському, поблизу Пісків і в Талаківці. Гранатомети різних систем противник застосував по військовим в Авдіївці, Богданівці та Широкиному, а крупнокаліберні кулемети - по укріпленням в районі Верхньоторецького.

"Крім того, зі стрілецької зброї окупанти обстрілювали позиції сил АТО поблизу шахти Бутівка, Кам'янки та Мар'їнки. На Луганському напрямку зберігалася тиша. На жаль, внаслідок ворожого вогню один український захисник загинув", - додали в штабі

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 25 березня 2018... Опубліковано Прес-центр штабу АТО 25 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше в Міноборони заявили, що ситуація у зоні бойових дій загострилася. За минулу добу від обстрілів жоден український військовий не постраждав. Проте один військовий загинув внаслідок необережного поводження з боєприпасами.