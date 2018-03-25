Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На Донбасі в результаті обстрілів загинув український військовий, - штаб

НовиниНадзвичайні події    25.03.2018 - 18:26
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики на Донбасі 19 разів обстріляли українські позиції

У зоні бойових дій на Донбасі в результаті обстрілів 25 березня 2018 року загинув один український військовий. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО в Facebook.

Повідомляється, що противник продовжує зривати домовленості про повне припинення вогню, а з початку дня зафіксовано 19 обстрілів на Донецькому напрямку.

Зокрема, із заборонених мінськими угодами мінометів бойовики обстріляли українські позиції в Опитному, Лебединському, поблизу Пісків і в Талаківці. Гранатомети різних систем противник застосував по військовим в Авдіївці, Богданівці та Широкиному, а крупнокаліберні кулемети - по укріпленням в районі Верхньоторецького.

"Крім того, зі стрілецької зброї окупанти обстрілювали позиції сил АТО поблизу шахти Бутівка, Кам'янки та Мар'їнки. На Луганському напрямку зберігалася тиша. На жаль, внаслідок ворожого вогню один український захисник загинув", - додали в штабі

 

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 25 березня 2018...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 25 березень 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше в Міноборони заявили, що ситуація у зоні бойових дій загострилася. За минулу добу від обстрілів жоден український військовий не постраждав. Проте один військовий загинув внаслідок необережного поводження з боєприпасами.

 

СММ ОБСЄ зафіксувала близько 105 вибухів на Донбасі
Темы: АТО    Теги публікації: Донбас, обстрел, бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top