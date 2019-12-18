На Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинув мирний житель

Ілюстративне фото (facebook.com/ato.news)

Бойовики обстріляли Мар'їнку зі стрілецької зброї

На Донбасі у місті Мар'їнка результаті обстрілу бойовиків загинув мирний житель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення операції Об'єднаних сил в Facebook.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації провели обстріл Мар'їнки зі стрілецької зброї близько 12:00. В результаті поранення отримав цивільний житель, який загинув по дорозі у лікарню.

"Військовослужбовцями зі складу Об'єднаних сил було оперативно організована евакуація пораненого з-під щільного ворожого вогню в секторі обстрілу. Однак, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося, він помер по дорозі в лікарню", - йдеться в повідомленні ООС.

Раніше РБК-Україна писало, що з початку 18 грудня на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків поранення отримав один український військовослужбовець. Бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню в районі Новолуганского, Березового і Водяного. Під час обстрілу окупанти застосовували гранатомети різних систем і стрілецьке озброєння.

Нагадаємо, у вівторок, 17 грудня, на Донеччині загинув один український військовий зі складу Об'єднаних сил. Український військовослужбовець отримав смертельне поранення в результаті обстрілу бойовиків. В цілому збройні формування РФ сім разів порушували режим припинення вогню.