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На Донбасі внаслідок мінометного обстрілу загинув військовий

Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики на Донбасі з мінометів 120-го калібру обстріляли сьогодні позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного. В результаті ворожого обстрілу загинув український військовий.

Про це повідомило ОТУ "Схід" на сторінці у Facebook.

Окрім мінометів, під час обстрілу окупанти застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав не сумісне з життям поранення", - заявили в ОТУ.

Про порушення режиму "тиші" з боку російських збройних формувань повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації.

Це вже друга втрата у лавах українських військових на Донбасі за дві доби.

Нагадаємо, вчора поблизу Південного під час ворожого обстрілу отримав смертельне поранення український військовий. Бойовики обстріляли позиції ООС з артилерійського озброєння та автоматичної зброї.

Додамо, вчора під час чергового засідання радників "нормандської четвірки" Україна закликала повернутися до режиму повного припинення вогню на Донбасі.

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