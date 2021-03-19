На Донбасі внаслідок мінометного обстрілу загинув військовий

Окрім мінометів, під час обстрілу окупанти застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав не сумісне з життям поранення", - заявили в ОТУ.

Про порушення режиму "тиші" з боку російських збройних формувань повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації.

Це вже друга втрата у лавах українських військових на Донбасі за дві доби.