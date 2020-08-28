На Донбасі дитина підірвалась на гранаті

На Донбасі в окупованому населеному пункті Кипуче хлопчик підірвався на гранаті. Він отримав важкі рани правої ноги.

Про це йдеться у звіті Місії ОБСЄ в Україні станом на 27 серпня.

Спостерігачі поспілкувалися з людьми, які представилися бабусею і дідусем хлопчика. За їх словами, ввечері 7 серпня двоє онуків грали у дворі будинку їх дочки.

Хлопчик підібрав предмет, який вибухнув. Сусід розповідав, що бачив пораненого хлопчика на землі, у нього з ноги текла кров.

Нагадаємо, 27 серпня бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню.

Раніше повідомлялося, що в зоні проведення ООС на вибуховому пристрої підірвалися двоє українських військовослужбовців.

Зазначимо, Україна висловила протест МЗС Росії через відправку на Донбас "гумконвою".

Як раніше повідомлялося, Росія направляла "гумконвої" на окупований Донбас у грудні минулого року.