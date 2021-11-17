На Донбасі поранили трьох військових. Підрозділи ООС стріляли у відповідь

Так, з початку доби, 17 листопада, з боку бойовиків зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню, сім з яких із застосуванням забороненого озброєння.

Один з ворожих обстрілів був виявлений в напрямку Невельського. Окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

У районі Новоолександрівки проросійські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів.

При цьому недалеко від Золотого-4 окупаційні війська обстріляли українські позиції двічі, застосовуючи міномети калібру 120 мм і станкові протитанкові гранатомети.

Поблизу населених пунктів Кряківка та Причепилівка ворожі війська здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм.

Водночас у бік Кримського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, українські позиції біля Маринки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Також в Луганській області зафіксовано проліт безпілотника з перетином лінії зіткнення.

"В результаті ворожих дій троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Воїнам надано медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров'я поранених - задовільний", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що військові відкривали вогонь у відповідь і змусили бойовиків припинити обстріли.