На Донбасі поранили трьох військових. Підрозділи ООС стріляли у відповідь
Збройні формування Російської Федерації в черговий раз відкрили вогонь по позиціях військовослужбовців ООС на Донбасі. В результаті обстрілів отримали поранення троє українських захисників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Так, з початку доби, 17 листопада, з боку бойовиків зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню, сім з яких із застосуванням забороненого озброєння.
Один з ворожих обстрілів був виявлений в напрямку Невельського. Окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.
У районі Новоолександрівки проросійські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів.
При цьому недалеко від Золотого-4 окупаційні війська обстріляли українські позиції двічі, застосовуючи міномети калібру 120 мм і станкові протитанкові гранатомети.
Поблизу населених пунктів Кряківка та Причепилівка ворожі війська здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм.
Водночас у бік Кримського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Крім того, українські позиції біля Маринки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм.
Також в Луганській області зафіксовано проліт безпілотника з перетином лінії зіткнення.
"В результаті ворожих дій троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Воїнам надано медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров'я поранених - задовільний", - йдеться в повідомленні.
У штабі додали, що військові відкривали вогонь у відповідь і змусили бойовиків припинити обстріли.
Нагадаємо, за минулу добу, 16 листопада, 13 разів порушили "тишу" на Донбасі. Внаслідок обстрілів постраждав військовий.