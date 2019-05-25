На Донбасі у п'ятницю загинув український військовий

У п'ятницю, 24 травня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув один український військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, впродовж доби бойовики 17 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. При цьому ворог застосовував озброєння, яке заборонене мінськими угодами.

Так, з мінометів 82-го та 120-го калібрів, гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів та стрілецької зброї були обстріляні позиції українських військових в районі населених пунктів Піски, Красногорівка, Верхньоторецьке, Авдіївка, Кам'янка, Гнутове, Новоселівка Друга та Лебединське на Донецькому напрямку.

На Луганському напрямку бойовики з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляли позиції ООС поблизу Шумів, Золотого-4, Майорську та Станиці Луганської.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, один отримав поранення", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) повідомила, що збройні формування Російської Федерації нарощують вогневі і оборонні позиції в районі населеного пункту Петрівське на окупованій частині Донбасу.

Раніше, у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що на окупованій території Донбасу бойовики не пропускають учнів з непідконтрольних територій для здачі іспитів.