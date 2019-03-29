На Донбасі у п'ятницю загинув український військовий

Поранення отримали двоє військовослужбовців
У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі у п'ятницю, 29 березня, загинув український військовослужбовець. Про це повідомляє прес-центр ОСС у своєму Facebook.
Так, протягом поточної доби противник 10 разів порушив режим припинення вогню, сім разів застосувавши озброєння, заборонене мінськими домовленостями, з витратою 59 мін калібрів 120 та 82 мм.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили три обстріли позицій Об'єднаних сил:
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог сім разів обстріляв наших захисників:
"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє отримали поранення. Підрозділи, що обороняються, адекватною відповіддю змусили ворога припинити обстріли. Втрати противника уточнюються", - поінформували в прес-центрі.
Нагадаємо, в районі проведення ООС на Донбасі 28 березня російські окупаційні війська сім раз обстріляли українські позиції, жоден військовий не постраждав.
Як писало РБК-Україна раніше, 28 березня бойовики на Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил обстріляли населений пункт Новолуганське, пошкодивши газопровід.